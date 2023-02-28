Сметанникова (Шилова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанникова (Шилова) Мария Викторовна

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Место рождения

Тёсовский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

24.09.1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тёсовский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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