Попова (Воропаева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Воропаева) Анна Васильевна

Попова (Воропаева) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

17.06.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Щукина Антонина (да) Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Беляева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Попов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Николаевич

Смерть
17.06.1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close