Попова (Воропаева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти17.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Щукина Антонина (да) Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Беляева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Попов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1968