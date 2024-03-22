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Негодяев Дмитрий Иванович

Место рождения

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Негодяев Иван

Мать: Негодяева ???

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1892

Дочь: Плаксина Анисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Негодяева Матрёна

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Негодяев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Негодяева Матрёна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Негодяев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Негодяева Матрёна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Негодяева Олимпиада Дмитриевна

Мать ребёнка: Негодяева Матрёна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Негодяев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Негодяева Матрёна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Негодяев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Негодяева Матрёна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слукина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Негодяева Матрёна

Смерть
Неизвестно
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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