Негодяев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Негодяев Иван
Мать: Негодяева ???
Рождение ребёнка
08.11.1892
Дочь: Плаксина Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Негодяева Матрёна
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Негодяев Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Негодяева Матрёна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Негодяев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Негодяева Матрёна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Негодяева Олимпиада Дмитриевна
Мать ребёнка: Негодяева Матрёна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Негодяев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Негодяева Матрёна
Рождение ребёнка
13.03.1913
Мать ребёнка: Негодяева Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слукина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Негодяева Матрёна
Смерть
Неизвестно