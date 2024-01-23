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Стефанида Григорьевна

Место рождения

Матвеевка Молодотудской вол Тверской губ

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Григорий Никитин

Мать: Ирина Александровна

Матвеевка Молодотудской вол Тверской губ
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кудрявцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

д.Дубки Молодотудская вол, Ржевский уезд, Тверской губ
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кудрявцева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Дубки, Никоновская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кудрявцев Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Дубки, Никоновская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1918

Сын: Кудрявцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Дубки, Никоновская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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