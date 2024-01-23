Стефанида Григорьевна
Место рожденияМатвеевка Молодотудской вол Тверской губ
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Григорий Никитин
Мать: Ирина Александровна
Матвеевка Молодотудской вол Тверской губ
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Иван Семенович
д.Дубки Молодотудская вол, Ржевский уезд, Тверской губ
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кудрявцева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.03.1918
Сын: Кудрявцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Семенович
Смерть
Неизвестно