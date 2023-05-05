Свиридова Евгения Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Плакса Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1964
Сын: Свиридов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Плакса Николай Петрович