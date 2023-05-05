Свиридова Евгения Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Евгения Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Плакса Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плакса Николай Петрович

Рождение ребёнка
18.12.1964

Сын: Свиридов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Плакса Николай Петрович

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