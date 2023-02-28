Григорьева Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева Домна

Григорьева Домна

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Григорьев Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорьев Илья Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close