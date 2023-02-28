Григорьева Домна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Григорьев Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно