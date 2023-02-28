Демидов Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Виктор Андреевич

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Место рождения

Райгородка

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1958

Сын: Демидов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Демидова Мария Федоровна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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