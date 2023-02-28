Демидов Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1958
Сын: Демидов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Демидова Мария Федоровна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно