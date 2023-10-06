Галай Михаил Никитович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения03.11.1908
Дата смерти18.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908
Отец: Галай Никита Каллиникович
Мать: Галай Марфа Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.08.1909
Харьковская губерния, Российская империя