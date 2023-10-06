Галай Михаил Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галай Михаил Никитович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.11.1908

Дата смерти

18.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908

Отец: Галай Никита Каллиникович

Мать: Галай Марфа Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.08.1909
Харьковская губерния, Российская империя
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