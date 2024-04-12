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Золото Иван Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

30.08.1896

Дата смерти

15.06.1898

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1896

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-129,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-129.
Крещение
31.08.1896
ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-130,м/к-1896г.лист-129,зап.-52. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Федора Барахтара сын Стефан и Кирикия Саввина Сарбаш
Смерть
15.06.1898
Причина смерти: Болезнь-корь | Николаевская церковь,м/к-1898г.лист-94,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-96.
Похороны
16.06.1898
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