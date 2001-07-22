Кузнецова (Чертова) Антонина Даниловна
Место рождения
Дата рождения01.05.1921
Дата смерти22.07.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1939
Рождение ребёнка
02.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Михайлович
Скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.2001
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край