Кузнецова (Чертова) Антонина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Чертова) Антонина Даниловна

Место рождения

Константиноградовка, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

01.05.1921

Дата смерти

22.07.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиноградовка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
31.05.1939

Муж: Кузнецов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Михайлович

Скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.2001
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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