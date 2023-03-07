Обухов Петр Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Обухов Василий (Федотов)
Мать: Обухова Домна Миронова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Обухова Ирина Савинова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Феврония Петрова
Мать ребёнка: Обухова Ирина Савинова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Обухов Михаил (Михей) Петров
Мать ребёнка: Обухова Ирина Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Ирина Савинова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762