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Обухов Петр Васильев

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Место рождения

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Обухов Василий (Федотов)

Мать: Обухова Домна Миронова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Обухова Ирина Савинова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Феврония Петрова

Мать ребёнка: Обухова Ирина Савинова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Михаил (Михей) Петров

Мать ребёнка: Обухова Ирина Савинова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Ирина Савинова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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