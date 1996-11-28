Гильмутдинов Ильгиз Назипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильмутдинов Ильгиз Назипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1959

Дата смерти

28.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1959

Отец: Гильмутдинов Назип

Мать: Гильмутдинова Галия

Рождение ребёнка
01.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гильмутдинова Гульсира Ибрагимовна

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
28.11.1996
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