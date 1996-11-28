Гильмутдинов Ильгиз Назипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1959
Дата смерти28.11.1996
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1959
Отец: Гильмутдинов Назип
Мать: Гильмутдинова Галия
Рождение ребёнка
01.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гильмутдинова Гульсира Ибрагимовна
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
28.11.1996