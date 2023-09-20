Смертина (Тонких) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмертина (Тонких) Марфа Никифоровна

Смертина (Тонких) Марфа Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонких Никифор Никифорович

Мать: Тонких Харитинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смертин Петр

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смертина) Елена

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смертин Анатолий

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.