Смертина (Тонких) Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смертин Петр
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смертина) Елена
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смертин Анатолий
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно