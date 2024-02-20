Исаева (Яшнова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Яшнов Федор
Мать: Яшнова Евдокия
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1908
Дочь: Романова Зинаида
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Петрович
Упоминание
Неизвестно
воспитывала Константина Яковлева
Смерть
Неизвестно