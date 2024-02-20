Исаева (Яшнова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Яшнова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Яшнов Федор

Мать: Яшнова Евдокия

Рождение ребёнка
1903

Сын: Исаев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1908

Дочь: Романова Зинаида

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Петрович

Упоминание
Неизвестно
воспитывала Константина Яковлева
Смерть
Неизвестно
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