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Гладков Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Сергей Васильев

Мать: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1866

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гладков Терентий Иванов

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
1876

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Алексеева

Смерть
После 1917
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