Гладков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Сергей Васильев
Мать: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гавриил Иванов
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Алексеева
Смерть
После 1917