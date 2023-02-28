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Иван Васильевич

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Столетин Василий Федорович

Мать: Столетина Марфа Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: 1-я Васильева

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: 1-я Васильева

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Васильева

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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