Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: 1-я Васильева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: 1-я Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно