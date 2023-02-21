Зайцев Петр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно