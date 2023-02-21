Зайцев Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Петр Ильич

Зайцев Петр Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Зайцев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close