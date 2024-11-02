Разумова Марфа (Матрена) Исаковна (Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Исак (Иван)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Авдотья Минеевна
Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Анна Минеевна
Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Марфа Минеевна
Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)
Смерть
Неизвестно