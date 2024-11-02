Разумова Марфа (Матрена) Исаковна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазумова Марфа (Матрена) Исаковна (Ивановна)

Разумова Марфа (Матрена) Исаковна (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Исак (Иван)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Авдотья Минеевна

Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Анна Минеевна

Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Иван 1 Минеевич

Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Марфа Минеевна

Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)

Рождение ребёнка
1832

Сын: Разумов Иван Минеевич

Отец ребёнка: Разумов Миней (Мина) Евстафиев (Естефеев)

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.