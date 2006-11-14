Коберштейн Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоберштейн Александр Васильевич

Коберштейн Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1953

Дата смерти

14.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1953

Отец: Коберштейн Василий

Мать: Гейнке Валерия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коберштейн Василий Александрович

Мать ребёнка: Коберштейн Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коберштейн Марина

Мать ребёнка: Коберштейн Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коберштейн Наталья

Смерть
14.11.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close