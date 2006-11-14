Коберштейн Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1953
Дата смерти14.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1953
Отец: Коберштейн Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коберштейн Василий Александрович
Мать ребёнка: Коберштейн Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коберштейн Марина
Мать ребёнка: Коберштейн Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коберштейн Наталья
Смерть
14.11.2006