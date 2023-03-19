Красникова (Пелевина) Агния Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1930
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1968
Дочь: Грачева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Красников Владимир
Рождение ребёнка
10.12.?
Сын: Красников Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Красников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Александр Владимирович
Отец ребёнка: Красников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колягина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Красников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Красников Владимир