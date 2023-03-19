Красникова (Пелевина) Агния Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова (Пелевина) Агния Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1930

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1968

Дочь: Грачева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Красников Владимир

Рождение ребёнка
10.12.?

Сын: Красников Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Красников Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Александр Владимирович

Отец ребёнка: Красников Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колягина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Красников Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Красников Владимир

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