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Чернышев Ананий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.06.1882

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Чернышев Афанасий Иванович

Мать: Чернышева Акулина Карповна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Чернышев Кирило Ананьев

Мать ребёнка: Чернышева Елена

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чернышев Стахий Ананьев

Мать ребёнка: Чернышева Елена

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Никифорова Надежда

Мать ребёнка: Чернышева Елена

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чернышев Михаил Ананьев

Мать ребёнка: Чернышева Елена

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Елена

Смерть
17.06.1882
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости | от старости
Похороны
20.06.1882
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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