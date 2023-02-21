Чернышев Ананий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти17.06.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Чернышева Елена
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Чернышева Елена
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Никифорова Надежда
Мать ребёнка: Чернышева Елена
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Чернышева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Елена
Смерть
17.06.1882
Причина смерти: от старости | от старости
Похороны
20.06.1882