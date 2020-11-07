Бушунова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушунова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

07.11.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1964

Сын: Бушунов Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2020
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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