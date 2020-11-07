Бушунова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти07.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1964
Сын: Бушунов Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2020
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область