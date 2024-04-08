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Пелагея Кузьминична

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Кузма Глебович

Мать: Авдотья Парменовна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 15 № после 15 " " глава семьи Глеб Симонович главы семьи 1 сын Яков Глебович главы семьи 2 сын Иван Глебович главы семьи 3 сын Кузма Глебович главы семьи брат Иван Симонович 1 брата г... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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