Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: Кузма Глебович
Мать: Авдотья Парменовна
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 15 № после 15 " " глава семьи Глеб Симонович главы семьи 1 сын Яков Глебович главы семьи 2 сын Иван Глебович главы семьи 3 сын Кузма Глебович главы семьи брат Иван Симонович 1 брата г... Показать все
Смерть
После 1858 ст.