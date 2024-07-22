(Кириллова) Наталья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириллова) Наталья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1897

Дата смерти

24.06.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1897

Отец: Кириллов Стефан Андриянович

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/140
Смерть
24.06.1902 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/72

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