(Кириллова) Наталья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1897
Дата смерти24.06.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1897
Отец: Кириллов Стефан Андриянович
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/140
Смерть
24.06.1902 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/72