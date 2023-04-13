Никифорова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1940

Сын: Никифоров Николай Филиппович

Отец ребёнка: Никифоров (кузьмин) Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров (кузьмин) Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров (кузьмин) Филипп Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров (кузьмин) Филипп Дмитриевич

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