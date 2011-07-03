Трохина Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.05.1953
Дата смерти03.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1953
Рождение ребёнка
?.01.1972
Сын: Трохин Вячеслав Валерьевич
Отец ребёнка: Чебачев Валерий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1979
Сын: Трохин Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: Чебачев Валерий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1979
Сын: Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1983
Дочь: Трохина Людмила Валерьевна
Отец ребёнка: Чебачев Валерий Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1991
Сын: Трохин Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Чебачев Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2011