Трохина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрохина Анна Михайловна

Трохина Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.05.1953

Дата смерти

03.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1953

Отец: Трохин Михаил Яковлевич

Мать: Трохина Матрена Николаевна

Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.01.1972

Сын: Трохин Вячеслав Валерьевич

Отец ребёнка: Чебачев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1979

Сын: Трохин Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: Чебачев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1979

Сын: Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1983

Дочь: Трохина Людмила Валерьевна

Отец ребёнка: Чебачев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1991

Сын: Трохин Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Чебачев Валерий Иванович

Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебачев Валерий Иванович

Смерть
03.07.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close