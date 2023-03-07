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Пислегин Василий Авдеев

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Место рождения

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Пислегин Авдей Анисимов

Мать: не указана

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Пислегин Перфил Васильев

Мать ребёнка: Пислегина Марфа Петрова

поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Сын: Пислегин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Пислегина Марфа Петрова

поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пислегина Марфа Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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