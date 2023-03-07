Пислегин Василий Авдеев
Место рожденияпоч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Пислегин Авдей Анисимов
Мать: не указана
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Пислегина Марфа Петрова
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Сын: Пислегин Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Пислегина Марфа Петрова
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пислегина Марфа Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762