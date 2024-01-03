Яков Логвинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиДо 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Логвин Максимов
Мать: Ирина Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1711
Сын: Афанасий Яковлев
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Агриппина Яковлева
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Марья Яковлева
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1726
Сын: Степан Яковлев
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Смерть
До 1764