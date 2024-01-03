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Яков Логвинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

До 1764

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Логвин Максимов

Мать: Ирина Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1711

Сын: Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Агриппина Яковлева

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Марья Яковлева

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1726

Сын: Степан Яковлев

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Смерть
До 1764

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