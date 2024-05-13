Чикунова Наталья Алексеевна 20.03.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чикунова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1980

Отец: Чикунов Алексей Егорович

Мать: Чикунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
07.01.?

Дочь: Трофимова Ева Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.11.1999

Сын: Трофимов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Трофимов Андрей

Рождение ребёнка
21.04.2005

Сын: Трофимов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Трофимов Андрей

Рождение ребёнка
28.12.2011

Сын: Гасанов Роман

Отец ребёнка: не указан

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