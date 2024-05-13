Чикунова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1980
Рождение ребёнка
07.01.?
Дочь: Трофимова Ева Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.11.1999
Сын: Трофимов Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Трофимов Андрей
Рождение ребёнка
21.04.2005
Отец ребёнка: Трофимов Андрей
Рождение ребёнка
28.12.2011
Сын: Гасанов Роман
Отец ребёнка: не указан