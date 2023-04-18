Завгородняя Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завгородний Иван
Мать: Завгородняя Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно