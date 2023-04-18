Завгородняя Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгородняя Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завгородний Иван

Мать: Завгородняя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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