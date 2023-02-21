Петряшев Дмитрий Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшев Антоний Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1880 ст.
Сын: Петряшов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Петряшева Агафия Степанова
ГАВО ф. 496, оп. 14 д. 182, л. 260об-261
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАВО, ф. 496, оп. 14, д. 182, д. 260 об.-261
Смерть
Неизвестно