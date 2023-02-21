Петряшев Дмитрий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряшев Дмитрий Антонов

Петряшев Дмитрий Антонов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшев Антоний Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1880 ст.

Сын: Петряшов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Петряшева Агафия Степанова

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 496, оп. 14 д. 182, л. 260об-261
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Агафья Степанова

Место жительства
Неизвестно
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, ф. 496, оп. 14, д. 182, д. 260 об.-261
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close