Зеленкова (Антонова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова (Антонова) Елена Алексеевна

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Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1910

Отец: Антонов Алексей Алексеевич

Мать: Антонова Александра Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
29 апреля 1910 г. по новому стилю
Крещение
16.04.1910
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
29 апреля 1910 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
18.11.1937

Сын: Зеленков Адольф Аркадьевич

Отец ребёнка: Зеленков Аркадий

Смерть
Неизвестно
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