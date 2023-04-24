Зеленкова (Антонова) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1910
29 апреля 1910 г. по новому стилю
Крещение
16.04.1910
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
29 апреля 1910 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
18.11.1937
Сын: Зеленков Адольф Аркадьевич
Отец ребёнка: Зеленков Аркадий
Смерть
Неизвестно