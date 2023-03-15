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Кожемякин Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

05.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кожемякин Савелий Пахомович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кожемякин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Кожемякин Марфа

Новосибирская обл., Тугугинский р-н, Остапенский с/с
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: Кожемякин Марфа

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кожемякин Марфа

Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Кожемякин Петр Иванович

Мать ребёнка: Кожемякин Марфа

Рождение ребёнка
09.10.1935

Сын: Кожемякин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна

Рождение ребёнка
30.03.1938

Сын: Кожемякин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна

Рождение ребёнка
05.01.1940

Дочь: Красняков Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна

Рождение ребёнка
22.09.1944

Дочь: Симаков Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалев Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кожемякин Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемякин Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемякин Мария Акимовна

Смерть
05.03.1956
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