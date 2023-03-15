Кожемякин Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти05.03.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кожемякин Савелий Пахомович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кожемякин Филипп Иванович
Мать ребёнка: Кожемякин Марфа
Новосибирская обл., Тугугинский р-н, Остапенский с/с
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: Кожемякин Марфа
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кожемякин Марфа
Рождение ребёнка
21.08.1921
Мать ребёнка: Кожемякин Марфа
Рождение ребёнка
09.10.1935
Сын: Кожемякин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна
Рождение ребёнка
30.03.1938
Сын: Кожемякин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна
Рождение ребёнка
05.01.1940
Дочь: Красняков Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна
Рождение ребёнка
22.09.1944
Дочь: Симаков Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалев Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кожемякин Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожемякин Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожемякин Мария Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожемякин Мария Акимовна
Смерть
05.03.1956