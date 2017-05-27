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Огурцов Артем Сергеевич
Огурцов Артем Сергеевич
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Место рождения
г. Москва
Дата рождения
27.05.2017
Пол
Мужской
Отец
Огурцов Сергей Владимирович
1990 г.р.
Мать
Горяинова Анна Александровна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2017
Отец:
Огурцов Сергей Владимирович
Мать:
Горяинова Анна Александровна
г. Москва
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