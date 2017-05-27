Огурцов Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцов Артем Сергеевич

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

27.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2017

Отец: Огурцов Сергей Владимирович

Мать: Горяинова Анна Александровна

г. Москва
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