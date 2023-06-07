(Муслимова) Расимя Мансуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1942
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1942
Рождение ребёнка
08.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мажаров Мансур Ромазанович
Рождение ребёнка
27.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мажаров Мансур Ромазанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019