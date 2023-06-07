(Муслимова) Расимя Мансуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Муслимова) Расимя Мансуровна

(Муслимова) Расимя Мансуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1942

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1942

Отец: Муслимов Мансур Шахарсланович

Мать: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

Рождение ребёнка
08.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мажаров Мансур Ромазанович

Рождение ребёнка
27.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мажаров Мансур Ромазанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мажаров Мансур Ромазанович

Смерть
2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close