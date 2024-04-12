Синкина (Шестакова) Людмила
Место рождения
Дата рождения03.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1955
Рождение ребёнка
01.05.1977
Сын: Шестаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шестаков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1980
Сын: Шестаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шестаков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1985
Дочь: Шестакова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шестаков Николай Михайлович
Коммунистический, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно