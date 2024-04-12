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Синкина (Шестакова) Людмила

Место рождения

Бажинцы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бажинцы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1977

Сын: Шестаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шестаков Николай Михайлович

Таежный, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
09.08.1980

Сын: Шестаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шестаков Николай Михайлович

Таежный, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.02.1985

Дочь: Шестакова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шестаков Николай Михайлович

Коммунистический, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Николай Михайлович

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