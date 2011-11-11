Борко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1949
Дата смерти11.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1949
Отец: Борко Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борко (Мохова) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борко (Мохова) Татьяна
Рождение ребёнка
16.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.2011