Борко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борко Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1949

Дата смерти

11.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1955 г.р.
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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1949

Отец: Борко Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борко (Мохова) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борко (Мохова) Татьяна

Рождение ребёнка
16.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.11.2011

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