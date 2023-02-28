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Пунин Фома Кирианович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кириан Ефимович

Мать: Ульяна Федосеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Фоминична

Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.07.1846

Дочь: Мария Фоминична

Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Феодосия Фоминична

Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пунина Дмитрий Фомич

Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Надежда Фоминична

Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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