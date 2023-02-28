Пунин Фома Кирианович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кириан Ефимович
Мать: Ульяна Федосеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Фоминична
Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
18.07.1846
Дочь: Мария Фоминична
Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Феодосия Фоминична
Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пунина Дмитрий Фомич
Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Надежда Фоминична
Мать ребёнка: Пунин Анна Фадеевна
Смерть
Неизвестно