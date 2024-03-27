Серажетдинов Абдул-Каюм (1883) Дата рождения: 1883 г. Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, дер. Уразовка Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: работал в артели Место проживания: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Уразовка Мера пресечения: арестован Дата ареста: 1937 г. Осудивший орган: тройка Статья: 58, п. 10, 58-11 Приговор: расстрел. Расстрел заменен 3 г. ИТЛ Архивное дело: 9121, л.2 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Нижегородской обл. Примечание: 1930 г. - а/с агитация

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