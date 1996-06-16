Россомаха Михаил Иванович
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Дата рождения20.11.1936
Дата смерти16.06.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1936
Отец: Россомаха Иван Северинович
Мать: Анастасия Никифоровна
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
08.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Россомаха Лидия Яковлевна
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Россомаха Лидия Яковлевна
Смерть
16.06.1996