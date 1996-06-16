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Россомаха Михаил Иванович

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Место рождения

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская

Дата рождения

20.11.1936

Дата смерти

16.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1936

Отец: Россомаха Иван Северинович

Мать: Анастасия Никифоровна

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
08.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Россомаха Лидия Яковлевна

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Россомаха Лидия Яковлевна

Смерть
16.06.1996
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