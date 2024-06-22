Корзюк Василий Антонович 05.07.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корзюк Василий Антонович

Место рождения

Иркутская обл. Усольский р-н с. Николаевка

Дата рождения

05.07.1931

Дата смерти

08.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1931

Отец: Корзюк Антон Петрович

Мать: ?

Иркутская обл. Усольский р-н с. Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзюк (Полухина) Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзюк (Полухина) Нина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзюк (Полухина) Нина Митрофановна

Смерть
08.11.1991
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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