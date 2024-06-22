Корзюк Василий Антонович
Место рожденияИркутская обл. Усольский р-н с. Николаевка
Дата рождения05.07.1931
Дата смерти08.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1931
Отец: Корзюк Антон Петрович
Мать: ?
Иркутская обл. Усольский р-н с. Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзюк (Полухина) Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзюк (Полухина) Нина Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1991
Ангарск, Ангарское, Иркутская область