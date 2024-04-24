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Конюхов Федор Александрович

Место рождения

Тарасица, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.12.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасица, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Федор рожден 20 декабря 1886 г., крещен 21, запись 31. Проживающий в деревне Юрьевской уволенный в запас армии Александр Петров Конюхов и законная жена его Пелагея Андреева, оба православные. ГААО Ф. ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тарасица, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.04.1912 ст.

Жена: Конюхова (Тяпнина) Серафима Андреевна

Тарасица, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 25 | Кол-во лет невесте: 24 | о бракосочетании № 20 15 апреля 1912 г. – жених: Холмогорского уезда, Пингишенской волости, общества и прихода, деревни Юрьевской крестьянин Феодор Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно
Тарасица, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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