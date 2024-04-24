Конюхов Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Федор рожден 20 декабря 1886 г., крещен 21, запись 31. Проживающий в деревне Юрьевской уволенный в запас армии Александр Петров Конюхов и законная жена его Пелагея Андреева, оба православные. ГААО Ф. ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.04.1912 ст.
Кол-во лет жениха: 25 | Кол-во лет невесте: 24 | о бракосочетании № 20 15 апреля 1912 г. – жених: Холмогорского уезда, Пингишенской волости, общества и прихода, деревни Юрьевской крестьянин Феодор Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно