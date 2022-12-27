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Колесняк Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1944

Дата смерти

27.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1944

Отец: Колесняк Василий Федорович

Мать: Колесняк (Косинова) Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.12.2022
Похороны
Неизвестно

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