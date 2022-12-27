Колесняк Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1944
Дата смерти27.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1944
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.2022
Похороны
Неизвестно