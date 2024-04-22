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Симкин Илья Игоревич
Симкин Илья Игоревич
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Древо
Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
29.12.1990
Пол
Мужской
Отец
Симкин Игорь Николаевич
1959 г.р.
Мать
Амплеева Лариса Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1990
Отец:
Симкин Игорь Николаевич
Мать:
Амплеева Лариса Евгеньевна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
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