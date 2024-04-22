Симкин Илья Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкин Илья Игоревич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

29.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1990

Отец: Симкин Игорь Николаевич

Мать: Амплеева Лариса Евгеньевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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