Лучный Митрофан Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Свадьба 19 января 1897 года Село Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния Лучный Митрофан Яковлев (27 лет, солдат , села Луговики, православный) Птица Евфросиния Онисимова (19 лет, солдатская доч... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1898 ст.
Мать ребёнка: Птица Евфросиния Онисимова
2 сентября 1898 года рождение Лучный Фёдор Митрофанов Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя. Отец: Казак Лучный Митрофан Яковлев Мать: Евфросиния Онисимова Крёстный: Солдат... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Лучная Татьяна Митрофанова
Мать ребёнка: Птица Евфросиния Онисимова
4 января 1904 года рождение Лучная Татияна Митрофанова Лохвицкий уезд, Черниговское наместничество, Российская империя. Отец: Казак Лучный Митрофан Яковлев Мать: Евфросиния Онисимова Крёстный: Казак ... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.
Дочь: Лучная Агриппина Митрофанова
Мать ребёнка: Птица Евфросиния Онисимова
16 июня 1907 года рождение Лучная Агриппина Митрофанова Луговики, Лохвицкий уезд, Черниговское наместничество, Российская империя. Отец: Казак Лучный Митрофан Яковлев Мать: Евфросиния Онисимова Крёст... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1916 ст.
Мать ребёнка: Птица Евфросиния Онисимова
10 августа 1916 года рождение Лучный Фёдор Митрофанов Луговики, Лохвицкий уезд, Черниговское наместничество, Российская империя. Отец: Казак Лучный Митрофан Яковлев Мать: Евфросиния Онисимова Крёстны... Показать все
Смерть
Неизвестно