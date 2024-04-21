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Лучный Митрофан Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Жена: Птица Евфросиния Онисимова

Бондари, Полтавська область
Свадьба 19 января 1897 года Село Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния Лучный Митрофан Яковлев (27 лет, солдат , села Луговики, православный) Птица Евфросиния Онисимова (19 лет, солдатская доч... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1898 ст.

Сын: Лучный Фёдор Митрофанов

Мать ребёнка: Птица Евфросиния Онисимова

Бондари, Полтавська область
2 сентября 1898 года рождение Лучный Фёдор Митрофанов Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя. Отец: Казак Лучный Митрофан Яковлев Мать: Евфросиния Онисимова Крёстный: Солдат... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Лучная Татьяна Митрофанова

Мать ребёнка: Птица Евфросиния Онисимова

Бондари, Полтавська область
4 января 1904 года рождение Лучная Татияна Митрофанова Лохвицкий уезд, Черниговское наместничество, Российская империя. Отец: Казак Лучный Митрофан Яковлев Мать: Евфросиния Онисимова Крёстный: Казак ... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.

Дочь: Лучная Агриппина Митрофанова

Мать ребёнка: Птица Евфросиния Онисимова

Бондари, Полтавська область
16 июня 1907 года рождение Лучная Агриппина Митрофанова Луговики, Лохвицкий уезд, Черниговское наместничество, Российская империя. Отец: Казак Лучный Митрофан Яковлев Мать: Евфросиния Онисимова Крёст... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1916 ст.

Сын: Лучный Фёдор Митрофанов

Мать ребёнка: Птица Евфросиния Онисимова

Бондари, Полтавська область
10 августа 1916 года рождение Лучный Фёдор Митрофанов Луговики, Лохвицкий уезд, Черниговское наместничество, Российская империя. Отец: Казак Лучный Митрофан Яковлев Мать: Евфросиния Онисимова Крёстны... Показать все
Смерть
Неизвестно

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