Сафонкин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1953
Сын: Сафонкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1955
Дочь: Власик (Сафонкина) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1960
Дочь: (Сафонкина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно