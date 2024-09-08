Сафонкин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонкин Михаил Михайлович

Сафонкин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930

Отец: Сафонкин Михаил Акимович

Мать: Сафонкина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1953

Сын: Сафонкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1955

Дочь: Власик (Сафонкина) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1960

Дочь: (Сафонкина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.