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Шарунов Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1918

Дата смерти

11.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918

Отец: Шарунов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1941

Сын: Шарунов Юрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1947

Дочь: Шарунова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
27.03.1949

Дочь: Винюкова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Шарунова Пелагея Максимовна

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарунова Пелагея Максимовна

Смерть
11.09.1987
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