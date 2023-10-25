Шарунов Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1918
Дата смерти11.09.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918
Отец: Шарунов Илья
Рождение ребёнка
09.12.1941
Сын: Шарунов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1947
Дочь: Шарунова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
27.03.1949
Дочь: Винюкова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Шарунова Пелагея Максимовна
Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1987