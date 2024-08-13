(Репина) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Репина) Анисья Ивановна

Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Сидор Андреев и Сидора Андреева дочь девица Домна отец Иван Сидоров + Анна Макарова
Рождение ребёнка
02.01.1890 ст.

Сын: Корчагин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Ивана Сидорова сын Яков Иванов и умершего Григория Степанова дочь девица Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
06.03.1894 ст.

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Иван Сидоров и Егора Иванова жена Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
28.04.1895 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Ивана Сидорова сын Егор Иванов и Егора Иванова жена Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
04.01.1898 ст.

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Егор Иванов и Егора Иванова жена Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Егор Иванов и Алексея Степанова дочь Анастасия
Рождение ребёнка
06.02.1902 ст.

Сын: Корчагин Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Яков Иванов Репин и Алексея Степанова дочь девица Анастасия
Рождение ребёнка
16.05.1904 ст.

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнецы восприемн. Ивана Григорьева Корчагина сын Филипп и умершего Алексея Степанова дочь девица Анастасия
Рождение ребёнка
16.05.1904 ст.

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнецы восприемн. Яков Иванов Репин и Дмитрия Григорьева Корчагина дочь девица Анна
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Корчагин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Яков Иванов Репин и Дмитрия Степанова Корчагина дочь девица Анна
Рождение ребёнка
20.06.1908 ст.

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Яков Иванов и кр-кая девица Анисья Иванова
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. г.Казани мещанин Степан Иванов Репин и д.БП Ивана Григорьева Корчагина дочь девица ?Анисья
Рождение ребёнка
13.04.1914 ст.

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Яков Иванов Репин и Ивана Григорьева Корчагина дочь Ольга
Смерть
Неизвестно

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