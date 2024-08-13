(Репина) Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Сын: Корчагин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Корчагин Иван Григорьевич