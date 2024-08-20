Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна
Место рождения
Дата рождения20.09.1920
Дата смерти20.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тупиков Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Тупиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1959
Сын: Тупиков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тупиков Алексей Иванович
Смерть
20.05.1976