Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна

Место рождения

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.09.1920

Дата смерти

20.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920

Отец: Самсонов Тихон Леонтьевич

Мать: Самсонова Просковья Владимировна

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупиков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Тупиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеевна (Тупикова) Валентина Валентина/Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Тупиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеевна (Тупикова) Валентина Валентина/Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Тупиков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1959

Сын: Тупиков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тупиков Алексей Иванович

Смерть
20.05.1976

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