Ботов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1921
Дата смерти13.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1958
Смерть
13.09.1960
Рождение ребёнка
1962