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Ботов Иван Яковлевич

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.01.1921

Дата смерти

13.09.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ботова Мария Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ботова Мария Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ботова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ботова Мария Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ботова Мария Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.09.1960
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ботова Мария Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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